Игрок «Баварии» исполнил песню Уитни Хьюстон (видео)

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис играет за немецкий клуб уже полгода, но все же ему пришлось пройти обряд, обязательный для новичка: спеть песню.



18-летний канадец выбрал классику — песню Уитни Хьюстон I Will Always Love You — и артистично ее исполнил. Одноклубникам явно понравилось.