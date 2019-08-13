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14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Баварии» исполнил песню Уитни Хьюстон (видео)

Смелая заявка.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис играет за немецкий клуб уже полгода, но все же ему пришлось пройти обряд, обязательный для новичка: спеть песню.

18-летний канадец выбрал классику — песню Уитни Хьюстон I Will Always Love You — и артистично ее исполнил. Одноклубникам явно понравилось.

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Дэвис перешел в «Баварию» из «Ванкувера» за 22 млн долларов. В 6 матчах бундеслиги он забил один гол. Отметим, что игрок уже провел 14 матчей за взрослую сборную Канады и отличился три раза.

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Андрей Санталов

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