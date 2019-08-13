Игрок «Баварии» исполнил песню Уитни Хьюстон (видео)
Смелая заявка.
Смелая заявка.
Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис играет за немецкий клуб уже полгода, но все же ему пришлось пройти обряд, обязательный для новичка: спеть песню.
18-летний канадец выбрал классику — песню Уитни Хьюстон I Will Always Love You — и артистично ее исполнил. Одноклубникам явно понравилось.
Дэвис перешел в «Баварию» из «Ванкувера» за 22 млн долларов. В 6 матчах бундеслиги он забил один гол. Отметим, что игрок уже провел 14 матчей за взрослую сборную Канады и отличился три раза.
Андрей Санталов