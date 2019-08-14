Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Нефтехимик
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Текстильщик
02
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
9Понсе — первый после Самедова
16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах и Клопп исполнили мечту мальчика без ног (видео)

Футбол объединяет.

Наверх

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и звезда АПЛ Мохамед Салах встретились с мальчиком из Казахстана Али Турганбековым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Али — необычный футбольный болельщик: он родился без ног, но не представляет свою жизнь без футбола. Уже несколько лет Али Турганбеков при помощи Кайрата Боранбаева (владельца «Кайрата») прилетает на встречу со звездами футбола.

В этот раз Али пригласили на Суперкубок Европы. За день до матча 11-летний мальчик поиграл с Салахом и познакомился с другими футболистами «Ливерпуля» и «Челси».

Во время загрузки произошла ошибка.

Али, его брат Амир и форвард «Челси» Оливье Жиру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Али встречался с Лионелем Месси, Диего Марадоной, Андреем Шевченко и другими легендами футбола.

Андрей Санталов

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
МЮ решил любой ценой избавиться от своего игрока
Сын Константина Цзю одержал четырнадцатую подряд победу
СКА растерял звезд, его ждет один из самых сложных сезонов в КХЛ
Футболист «Спартака» дисквалифицирован на три матча РПЛ
Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому
Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь