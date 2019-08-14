Салах и Клопп исполнили мечту мальчика без ног (видео)
Футбол объединяет.
Футбол объединяет.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и звезда АПЛ Мохамед Салах встретились с мальчиком из Казахстана Али Турганбековым.
Али — необычный футбольный болельщик: он родился без ног, но не представляет свою жизнь без футбола. Уже несколько лет Али Турганбеков при помощи Кайрата Боранбаева (владельца «Кайрата») прилетает на встречу со звездами футбола.
В этот раз Али пригласили на Суперкубок Европы. За день до матча 11-летний мальчик поиграл с Салахом и познакомился с другими футболистами «Ливерпуля» и «Челси».
Али, его брат Амир и форвард «Челси» Оливье Жиру.
Ранее Али встречался с Лионелем Месси, Диего Марадоной, Андреем Шевченко и другими легендами футбола.
Андрей Санталов