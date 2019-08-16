Роналду снялся в странной азиатской рекламе (видео)
Новый танец от Криштиану.
Новый танец от Криштиану.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурского
Затем Роналду получил желтую карточку Shopee, поменял футболку и начал двигаться под разновидность танца Baby Shark.
Танцевальные движения Криштиану удивили
«Shopee не только привлек Роналду к своей рекламе, но и заставил его танцевать в стиле Baby Shark. Никакой другой бренд уже не перебьет это», — написал один из пользователей твиттера.
«Я, когда увидел рекламу Shopee с Роналду», — твитнул другой юзер.
Андрей Санталов