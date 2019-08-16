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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду снялся в странной азиатской рекламе (видео)

Новый танец от Криштиану.

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Источник: Reuters

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурского онлайн-супермаркета Shopee. По сценарию португалец забил гол, отпраздновал в своей обычной манере, но никто из болельщиков не обратил на это внимание.

Затем Роналду получил желтую карточку Shopee, поменял футболку и начал двигаться под разновидность танца Baby Shark.

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Танцевальные движения Криштиану удивили интернет-пользователей.

«Shopee не только привлек Роналду к своей рекламе, но и заставил его танцевать в стиле Baby Shark. Никакой другой бренд уже не перебьет это», — написал один из пользователей твиттера.

«Я, когда увидел рекламу Shopee с Роналду», — твитнул другой юзер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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