Роналду снялся в странной азиатской рекламе (видео)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурского онлайн-супермаркета Shopee. По сценарию португалец забил гол, отпраздновал в своей обычной манере, но никто из болельщиков не обратил на это внимание. Затем Роналду получил желтую карточку Shopee, поменял футболку и начал двигаться под разновидность танца Baby Shark.

Танцевальные движения Криштиану удивили интернет-пользователей.



«Shopee не только привлек Роналду к своей рекламе, но и заставил его танцевать в стиле Baby Shark. Никакой другой бренд уже не перебьет это», — написал один из пользователей твиттера.



«Я, когда увидел рекламу Shopee с Роналду», — твитнул другой юзер.