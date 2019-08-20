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15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером

Спустя 10 лет!

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий продолжает вести свой инстаграм и радовать подписчиков новыми фотографиями.

В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад. Как и тогда, тренер зашел перекусить в «Макдональдс».

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Пост Слуцкого понравился подписчикам. Бывший игрок сборной России Роман Широков даже спросил: «Викторович, почему только один бутерброд?».

На это Слуцкий иронично ответил: «Это был уже третий ужин».

При этом в комментариях Ольга Березуцкая, жена экс-игрока ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, отметила: «слишком постановочно. На первом фото — искренне, со вкусом и душой…».

«Да, артист я пока так себе», — согласился с ней Слуцкий.

«Витесс» Слуцкого начал чемпионат Голландии с 7 очков в трех матчах и идет в лидирующей группе. Тренер завел инстаграм 9 августа.

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Андрей Санталов

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