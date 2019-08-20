Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером
Спустя 10 лет!
Спустя 10 лет!
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий продолжает вести свой инстаграм и радовать подписчиков новыми фотографиями.
В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад. Как и тогда, тренер зашел перекусить в «Макдональдс».
Пост Слуцкого понравился подписчикам. Бывший игрок сборной России Роман Широков даже спросил: «Викторович, почему только один бутерброд?».
На это Слуцкий иронично ответил: «Это был уже третий ужин».
При этом в комментариях Ольга Березуцкая, жена
«Да, артист я пока так себе», — согласился с ней Слуцкий.
«Витесс» Слуцкого начал чемпионат Голландии с 7 очков в трех матчах и идет в лидирующей группе. Тренер завел инстаграм 9 августа.
Андрей Санталов