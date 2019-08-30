«Интер» красиво представил нового игрока команды (видео)

Левый защитник Кристиано Бираги вернулся в «Интер», где 9 лет назад начинал профессиональную карьеру. «Нерадзурри» представили «новичка» команды необычным роликом. Видеорассказ о Бираги сделан в стилистике фильма «Назад в будущее».

Бираги дебютировал за «Интер» в ноябре 2010-го. Тогда 17-летний игрок провел два матча в Лиге чемпионов, потому что многие футболисты основного состава были травмированы.



Сменив несколько клубов в серии B и серии A, Бираги дорос до игрока сборной Италии. Этим летом «Интер» арендовал 26-летнего защитника у «Фиорентины».



Андрей Санталов