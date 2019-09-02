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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Фалькао прилетел в Турцию и увидел мощное файер-шоу (видео)

Эль Тигре теперь не будет играть с Головиным.

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Источник: Reuters

Колумбийский форвард Радамель Фалькао переходит из «Монако» в «Галатасарай». 33-летний нападающий прилетел в Стамбул, где его встретили 25 тысяч турецких болельщиков.

В честь Фалькао фанаты «Галатасарая» устроили красивое файер-шоу.

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Колумбийский Эль Тигре был доволен встрече с болельщиками и проскандировал с ними несколько кричалок.

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В прошлом сезоне Фалькао забил 15 голов в 33 матчах чемпионата Франции.

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Андрей Санталов

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