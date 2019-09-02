Фалькао прилетел в Турцию и увидел мощное файер-шоу (видео)
Эль Тигре теперь не будет играть с Головиным.
Эль Тигре теперь не будет играть с Головиным.
Колумбийский форвард Радамель Фалькао переходит из «Монако» в «Галатасарай». 33-летний нападающий прилетел в Стамбул, где его встретили 25 тысяч турецких болельщиков.
В честь Фалькао фанаты «Галатасарая» устроили красивое
Колумбийский Эль Тигре был доволен встрече с болельщиками и проскандировал с ними несколько кричалок.
В прошлом сезоне Фалькао забил 15 голов в 33 матчах чемпионата Франции.
Андрей Санталов