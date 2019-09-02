Фалькао прилетел в Турцию и увидел мощное файер-шоу (видео)

Колумбийский форвард Радамель Фалькао переходит из «Монако» в «Галатасарай». 33-летний нападающий прилетел в Стамбул, где его встретили 25 тысяч турецких болельщиков.



В честь Фалькао фанаты «Галатасарая» устроили красивое файер-шоу.