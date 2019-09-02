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17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

В Румынии команда вместо матча поехала на свадьбу своего игрока

У всех свои приоритеты.

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Источник: РИА "Новости"

Молодежная команда из 4-й румынской лиги «Пояна Маре» пропустила матч против «Кирчи» по необычной причине.

Аккаунт команды в фэйсбуке сообщил, что ее игрок Делиу Йонут и его девушка Диана решили подписать «контракт на всю жизнь» и пожениться. Поэтому «Пояна Маре» всем составом отправилась на свадьбу, а в матче с «Кирчей», назначенным на тот же день, ей засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

«Проиграли матч, но зато одной семьей стало больше», — сообщила «Пояна Маре» в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В клубе также сообщили, что они просили перенести матч на другой день, но им в этом отказали.

Андрей Санталов

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