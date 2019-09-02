В Румынии команда вместо матча поехала на свадьбу своего игрока

Молодежная команда из 4-й румынской лиги «Пояна Маре» пропустила матч против «Кирчи» по необычной причине.



Аккаунт команды в фэйсбуке сообщил, что ее игрок Делиу Йонут и его девушка Диана решили подписать «контракт на всю жизнь» и пожениться. Поэтому «Пояна Маре» всем составом отправилась на свадьбу, а в матче с «Кирчей», назначенным на тот же день, ей засчитали техническое поражение со счетом 0:3.



«Проиграли матч, но зато одной семьей стало больше», — сообщила «Пояна Маре» в соцсетях.