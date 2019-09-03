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18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Компани проставился болельщикам после первой победы «Андерлехта» в сезоне

В Брюсселе праздник.

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Источник: Reuters

Экс-капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани этим летом вернулся в Бельгию, в родной «Андерлехт». Из-за травмы 33-летний футболист сейчас не играет, но это не помешало отпраздновать ему первый успех команды в сезоне.

После лишь двух очков в 5 матчах в чемпионате Бельгии «Андерлехт» победил дома «Стандард» 1:0, и Компани поехал к фанатам команды в местный бар Le But (Гол — прим.).

Там бельгиец произнес речь и заплатил за всех, кто был в баре (примерно 50 человек).

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«Я не забываю, что до этой победы над “Стандардом” вы всегда поддерживали команду — и дома, и на выезде. Скажу так: я местный парень, часто проезжал это место на автобусе. Да, на 47-м маршруте ехал на тренировку. Сегодня хочу сказать вам: продолжайте поддерживать нас.

Я работаю с молодыми парнями каждый день. Они заслуживают вашей поддержки, у них сердце “Андерлехта”. Они борются до конца, они верят в наши принципы.

У меня были разные варианты после “Сити”. Но я выбрал этот клуб сердцем. Это непростой вызов, но я принял его с энтузиазмом.

Я болельщик, вы болельщики. Я буду отдавать все, все, все, что у меня есть. Сегодня мы обыграли “Стандард”, все напитки — за мой счет», — заявил Компани.

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Андрей Санталов

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