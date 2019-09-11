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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Курящий мальчик» на вирусном видео оказался 36-летним мужчиной

История из Турции.

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Источник: РИА "Новости"

В выходные интернет-пользователей удивило видео из Турции. Во время благотворительного матча между «Бурсаспором» и «Фенербахче» камера показала болельщика на трибуне, который курил сигарету.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поначалу все приняли курящего фана за мальчика, но как выяснилось позже, на самом деле этому «мальчику» 36 лет. А ребенок, который сидит рядом, это его сын.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, курящего болельщика могут оштрафовать, потому что в Турции курение в общественных местах запрещено.

Собранные на этом благотворительном матче деньги пойдут на борьбу с раком, лейкемией, а также на поддержку детей, страдающих от аутизма и синдрома Дауна.

Андрей Санталов

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