«Курящий мальчик» на вирусном видео оказался 36-летним мужчиной

Источник: РИА "Новости"

В выходные интернет-пользователей удивило видео из Турции. Во время благотворительного матча между «Бурсаспором» и «Фенербахче» камера показала болельщика на трибуне, который курил сигарету.

Поначалу все приняли курящего фана за мальчика, но как выяснилось позже, на самом деле этому «мальчику» 36 лет. А ребенок, который сидит рядом, это его сын.