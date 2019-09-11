«Курящий мальчик» на вирусном видео оказался 36-летним мужчиной
История из Турции.
История из Турции.
В выходные
Поначалу все приняли курящего фана за мальчика, но как выяснилось позже, на самом деле этому «мальчику» 36 лет. А ребенок, который сидит рядом, это его сын.
Тем не менее, курящего болельщика могут оштрафовать, потому что в Турции курение в общественных местах запрещено.
Собранные на этом благотворительном матче деньги пойдут на борьбу с раком, лейкемией, а также на поддержку детей, страдающих от аутизма и синдрома Дауна.
Андрей Санталов