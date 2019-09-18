Лукаку отказался дать автограф на банке с пивом (видео)
Говорит, это
Говорит, это
С нападающим «Интера» Ромелу Лукаку случился забавный эпизод после матча со «Славией» в Лиге чемпионов. Болельщик попросил у футболиста автограф на банке с популярным в Бельгии пивом Jupiler.
Но Лукаку отказался расписываться на алкоголе.
«Извините, я не прикасаюсь к алкоголю. Религия», — со смехом сказал бельгиец и прошел дальше.
В 2017 году во время предсезонного турнира в США Лукаку не стал забирать приз лучшему игроку матча с «Манчестер Сити», потому что подарком от спонсоров также был алкоголь.
Четыре английских таблоида тогда посчитали, что бельгийскому футболисту нельзя прикасаться к спиртным напиткам и фотографироваться с алкоголем, потому что он мусульманин.
Но на самом деле Лукаку — католик, который считает, что алкоголь ему не нужен.
Андрей Санталов