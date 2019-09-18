Лукаку отказался дать автограф на банке с пивом (видео)

Источник: AP 2019

С нападающим «Интера» Ромелу Лукаку случился забавный эпизод после матча со «Славией» в Лиге чемпионов. Болельщик попросил у футболиста автограф на банке с популярным в Бельгии пивом Jupiler.



Но Лукаку отказался расписываться на алкоголе.

«Извините, я не прикасаюсь к алкоголю. Религия», — со смехом сказал бельгиец и прошел дальше.

В 2017 году во время предсезонного турнира в США Лукаку не стал забирать приз лучшему игроку матча с «Манчестер Сити», потому что подарком от спонсоров также был алкоголь.



Четыре английских таблоида тогда посчитали, что бельгийскому футболисту нельзя прикасаться к спиртным напиткам и фотографироваться с алкоголем, потому что он мусульманин.