Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Александрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия М
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
АЗ
Все события
Фоторепортажи
8Испания — чемпион мира по баскетболу
10Парфенов — Кононов — 4:1
18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер удивил точным ударом на тренировке (видео)

Оле-Гуннар по-прежнему хорош.

Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер напомнил о своей технике на тренировке перед матчем Лиги Европы с «Астаной».

46-летний норвежец на глазах у своего помощника Майкла Каррика отправил мяч в пустой бак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Ман Юнайтед» после этого пошутили, что хотят увидеть бывшего форварда в составе на матч с «Астаной».

«Сделайте его играющим тренером», — написал один из них на популярном сайте Reddit.

Перед игрой с клубом из Казахстана Сульшер заявил, что планирует занять первое место в своей группе. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» идет на 4-м месте, набрав 8 очков в 5 матчах.

Андрей Санталов

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Зидан уже не тянет, Куртуа ужасен. «Реал», что с тобой?
Почему возвращение Кокорина — правильное решение для «Зенита»
Альварес и Ковалев провели первую дуэль взглядов перед боем
«Это край». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Леонид Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи
«Краснодар» играет с «Базелем» в матче Лиги Европы (трансляция)
Издание France Football учредило премию имени Льва Яшина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь