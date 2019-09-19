Сульшер удивил точным ударом на тренировке (видео)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер напомнил о своей технике на тренировке перед матчем Лиги Европы с «Астаной». 46-летний норвежец на глазах у своего помощника Майкла Каррика отправил мяч в пустой бак.

Болельщики «Ман Юнайтед» после этого пошутили, что хотят увидеть бывшего форварда в составе на матч с «Астаной».



«Сделайте его играющим тренером», — написал один из них на популярном сайте Reddit.



Перед игрой с клубом из Казахстана Сульшер заявил, что планирует занять первое место в своей группе. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» идет на 4-м месте, набрав 8 очков в 5 матчах.



Андрей Санталов