Футболист забил гол ударом скорпиона (видео)

В этом матче Тшибота отличился еще дважды, а его команда выиграла со счетом 4:1. В прошлом сезоне игрок сборной Конго забил 11 голов в 30 матчах чемпионата Израиля за «Бней-Иегуду».



«Лудогорец» лидирует в чемпионате Болгарии и в группе H Лиги Европы — болгарская команда в первом туре разгромила ЦСКА 5:1.



Андрей Санталов