Футболист забил гол ударом скорпиона (видео)
Красота!
Красота!
Полузащитник «Лудогорца» Мавис Тшибота забил эффектный гол в матче 1/16 финала Кубка Болгарии с «Нефтохимиком». 23-летний футболист поразил ворота соперника редким ударом скорпиона.
В этом матче Тшибота отличился еще дважды, а его команда выиграла со счетом 4:1. В прошлом сезоне игрок сборной Конго забил 11 голов в 30 матчах чемпионата Израиля за «Бней-Иегуду».
«Лудогорец» лидирует в чемпионате Болгарии и в группе H Лиги Европы — болгарская команда в первом туре разгромила ЦСКА 5:1.
Андрей Санталов