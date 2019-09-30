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18:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист забил гол ударом скорпиона (видео)

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Лудогорца» Мавис Тшибота забил эффектный гол в матче 1/16 финала Кубка Болгарии с «Нефтохимиком». 23-летний футболист поразил ворота соперника редким ударом скорпиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом матче Тшибота отличился еще дважды, а его команда выиграла со счетом 4:1. В прошлом сезоне игрок сборной Конго забил 11 голов в 30 матчах чемпионата Израиля за «Бней-Иегуду».

«Лудогорец» лидирует в чемпионате Болгарии и в группе H Лиги Европы — болгарская команда в первом туре разгромила ЦСКА 5:1.

Андрей Санталов

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