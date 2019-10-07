Роналду поздравил Дибалу поцелуем после победы над «Интером» (видео)

В Италии «Ювентус» победил «Интер» (1:2) и вышел на первое место в турнирной таблице. Одним из героев встречи стал аргентинец Пауло Дибала, забивший первый мяч в игре, и после победы Криштиану Роналду поздравил его поцелуем.

Сам Роналду в этом матче не отличился, победный гол забил еще один аргентинец Гонсало Игуаин. У Дибалы это первый гол в чемпионате Италии в этом сезоне, у Игуаина — второй.



Для «Интера» это была первая осечка в серии А после 6 побед в 6 матчах. «Ювентус» теперь опережает команду Антонио Конте на одно очко.



Андрей Санталов