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16:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду поздравил Дибалу поцелуем после победы над «Интером» (видео)

У «Юве» хорошее настроение.

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Источник: Reuters

В Италии «Ювентус» победил «Интер» (1:2) и вышел на первое место в турнирной таблице. Одним из героев встречи стал аргентинец Пауло Дибала, забивший первый мяч в игре, и после победы Криштиану Роналду поздравил его поцелуем.

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Сам Роналду в этом матче не отличился, победный гол забил еще один аргентинец Гонсало Игуаин. У Дибалы это первый гол в чемпионате Италии в этом сезоне, у Игуаина — второй.

Для «Интера» это была первая осечка в серии А после 6 побед в 6 матчах. «Ювентус» теперь опережает команду Антонио Конте на одно очко.

Андрей Санталов

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