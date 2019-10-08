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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист придумал свой фильтр в инстаграме и показал его, забив гол (фото)

Да. прямо на поле.

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Источник: AFP 2019

Нападающий мексиканского клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк на этой неделе сообщил, что придумал новый фильтр в инстаграме. Он изображает фирменный жест французского футболиста, которым тот отмечает забитые голы.

На руке с татуировкой изображен спартанец с глазами жены Жиньяка. Рука при этом прикрывает лицо человека, делающего селфи.

Жиньяк презентовал свой фильтр в ближайшем матче «Тигрес» — француз сделал дубль и один из голов отпраздновал в стиле Франческо Тотти, сделав селфи прямо на поле.

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Жиньяк играет в Мексике 4 года, в этом сезоне на его счету 7 голов в 12 матчах.

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Фильтр Жиняька уже попробовал его партнер по сборной Франции Бенжамен Менди.

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Футбольные болельщики теперь тоже развлекаются с новым фильтром в инстаграме.

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Андрей Санталов

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