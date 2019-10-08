Футболист придумал свой фильтр в инстаграме и показал его, забив гол (фото)

Нападающий мексиканского клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк на этой неделе сообщил, что придумал новый фильтр в инстаграме. Он изображает фирменный жест французского футболиста, которым тот отмечает забитые голы.



На руке с татуировкой изображен спартанец с глазами жены Жиньяка. Рука при этом прикрывает лицо человека, делающего селфи.



Жиньяк презентовал свой фильтр в ближайшем матче «Тигрес» — француз сделал дубль и один из голов отпраздновал в стиле Франческо Тотти, сделав селфи прямо на поле.