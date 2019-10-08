Футболист придумал свой фильтр в инстаграме и показал его, забив гол (фото)
Да. прямо на поле.
Да. прямо на поле.
Нападающий мексиканского клуба «Тигрес»
На руке с татуировкой изображен спартанец с глазами жены Жиньяка. Рука при этом прикрывает лицо человека, делающего селфи.
Жиньяк презентовал свой фильтр в ближайшем матче «Тигрес» — француз сделал дубль и один из голов отпраздновал в стиле Франческо Тотти, сделав селфи прямо на поле.
Жиньяк играет в Мексике 4 года, в этом сезоне на его счету 7 голов в 12 матчах.
Фильтр Жиняька уже попробовал его партнер по сборной Франции Бенжамен Менди.
Футбольные болельщики теперь тоже развлекаются с новым фильтром в инстаграме.
Андрей Санталов