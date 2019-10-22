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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Эксперт АПЛ разобрал эпизод из матча «МЮ» — «Ливерпуль» в очках виртуальной реальности (видео)

Классная технология.

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Источник: AP 2019

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, почему главный судья матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» Мартин Аткинсон не назначил штрафной в момент, когда началась голевая атака «МЮ».

Каррагер в эфире передачи Monday Night Football на канале Sky Sports разобрал этот эпизод в очках виртуальной реальности и показал, что Аткинсон не мог увидеть момент с возможным фолом на Дивоке Ориги, потому что ему заслонил обзор игрок «Ман Юнайтед».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Каррагера, решение по этому эпизоду должен был вынести видеоарбитр. VAR же посчитал, что Аткинсон видел этот момент и не стал отменять гол Маркуса Рэшфорда. Кроме того, по мнению Каррагера, судьи должны лучше общаться между собой и пояснять, что они где-то не увидели момент, поэтому им нужен совет.

Решение Аткинсона и видеоарбитра вызвали недовольство у Юргена Клоппа и игроков «Ливерпуля», но гол тем не менее был засчитан. Самого Аткинсона при этом много критиковали в Англии после матча.

Андрей Санталов

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