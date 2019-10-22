Эксперт АПЛ разобрал эпизод из матча «МЮ» — «Ливерпуль» в очках виртуальной реальности (видео)
Классная технология.
Классная технология.
Каррагер в эфире передачи Monday Night Football на канале Sky Sports разобрал этот эпизод в очках виртуальной реальности и показал, что Аткинсон не мог увидеть момент с возможным фолом на Дивоке Ориги, потому что ему заслонил обзор игрок «Ман Юнайтед».
По словам Каррагера, решение по этому эпизоду должен был вынести видеоарбитр. VAR же посчитал, что Аткинсон видел этот момент и не стал отменять гол Маркуса Рэшфорда. Кроме того, по мнению Каррагера, судьи должны лучше общаться между собой и пояснять, что они
Решение Аткинсона и видеоарбитра вызвали недовольство у Юргена Клоппа и игроков «Ливерпуля», но гол тем не менее был засчитан. Самого Аткинсона при этом много критиковали в Англии после матча.
Андрей Санталов