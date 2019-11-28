В Бразилии футболисты избили судью (видео)
Дикая история.
Дикая история.
В Бразилии разгорелся скандал после матча молодежных команд «Пайсанду» и «Карахас» на первенство штата.
Футболисты «Пайсанду» набросились на судей и сильно избили лайнсмена Рафаэля Кардосо. Теперь их хотят судить за покушение на убийство.
На матче присутствовал отец лайнсмена, по его словам, на поле игроки хотели линчевать его сына, и тот вынужден был сражаться за свою жизнь.
«Мы уже идентифицировали пятерых нападавших, сейчас хотим узнать, кто еще участвовал в нападении. У моего сына сейчас болит тело, болит голова. Пока даже не можем отвезти его на тесты, он не может выйти из дома», — сообщил отец пострадавшего.
Адвокат избитого лайнсмена ждет экспертизы, чтобы подать в суд на нападавших.
Андрей Санталов