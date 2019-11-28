В Бразилии футболисты избили судью (видео)

На матче присутствовал отец лайнсмена, по его словам, на поле игроки хотели линчевать его сына, и тот вынужден был сражаться за свою жизнь.



«Мы уже идентифицировали пятерых нападавших, сейчас хотим узнать, кто еще участвовал в нападении. У моего сына сейчас болит тело, болит голова. Пока даже не можем отвезти его на тесты, он не может выйти из дома», — сообщил отец пострадавшего.



Адвокат избитого лайнсмена ждет экспертизы, чтобы подать в суд на нападавших.



Андрей Санталов