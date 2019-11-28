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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии футболисты избили судью (видео)

Дикая история.

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Источник: РИА "Новости"

В Бразилии разгорелся скандал после матча молодежных команд «Пайсанду» и «Карахас» на первенство штата.

Футболисты «Пайсанду» набросились на судей и сильно избили лайнсмена Рафаэля Кардосо. Теперь их хотят судить за покушение на убийство.

Во время загрузки произошла ошибка.

На матче присутствовал отец лайнсмена, по его словам, на поле игроки хотели линчевать его сына, и тот вынужден был сражаться за свою жизнь.

«Мы уже идентифицировали пятерых нападавших, сейчас хотим узнать, кто еще участвовал в нападении. У моего сына сейчас болит тело, болит голова. Пока даже не можем отвезти его на тесты, он не может выйти из дома», — сообщил отец пострадавшего.

Адвокат избитого лайнсмена ждет экспертизы, чтобы подать в суд на нападавших.

Андрей Санталов

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