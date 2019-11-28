В Англии назвали пиво в честь финского футболиста (фото)

Источник: AFP 2019

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Форвард «Норвича» Теему Пукки за два неполных сезона стал главной звездой команды.

В честь финна в городе, где он играет, теперь выпускают пиво под названием Perfect Finnish.



Эль крепостью 3,8% с этого воскресенья будет продаваться на стадионе «Норвича», а также в пабах по всей Англии.

Пукки помог вывести «Норвич» из чемпионшипа в АПЛ, забив 29 голов в 43 матчах. В этом сезоне 29-летний финн забил 6 голов в премьер-лиге.