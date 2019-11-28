Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Янг Бойз
Порту
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Фейеноорд
Рейнджерс
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЦСКА
Лудогорец
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ференцварош
Эспаньол
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сент-Этьен
Гент
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Александрия
Вольфсбург
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
Рома
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вольфсберг
Боруссия М
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ
Слован Бр
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брага
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АЗ
Партизан
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Лугано
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Русенборг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Витория Гимарайнш
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
18:50
Краснодар
Базель
10
Футбол. Еврокубки
18:50
Трабзонспор
Хетафе
01
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
Манчестер Юнайтед
21
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии назвали пиво в честь финского футболиста (фото)

Пукки хорош.

Наверх
Источник: AFP 2019
Читайте также
Нападающий «Норвича» повторил голевой рекорд Погребняка в Англии

Форвард «Норвича» Теему Пукки за два неполных сезона стал главной звездой команды.

В честь финна в городе, где он играет, теперь выпускают пиво под названием Perfect Finnish.

Эль крепостью 3,8% с этого воскресенья будет продаваться на стадионе «Норвича», а также в пабах по всей Англии.

Пукки помог вывести «Норвич» из чемпионшипа в АПЛ, забив 29 голов в 43 матчах. В этом сезоне 29-летний финн забил 6 голов в премьер-лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Пукки 10 раз отличился в отборе на Евро-2020, выведя Финляндию на крупный турнир впервые в ее истории.

Андрей Санталов

Норвич
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийский оптимизм. ОКР отправляет атлетов на ОИ под флагом РФ
«Зенит» может не выйти в плей-офф, даже если обыграет «Бенфику»
«Краснодар» взял реванш у «Базеля» в Лиге Европы
Россиянин стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов
Вода скрывает красоту российской синхронистки (фото)
ЦСКА играет с «Лудогорцем» в Лиге Европы (трансляция)
Черная пятница: лучшие скидки на необходимое для спорта и отдыха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь