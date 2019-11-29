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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Гуд ибенинг!». Чем еще запомнится Эмери в «Арсенале»

Испанец учил английский по «Острым козырькам».

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Источник: Reuters
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«Арсенал» сегодня расстался с главным тренером Унаи Эмери. Арсен Венгер пробыл на этой должности 21 год, испанец — 18 месяцев.

Эмери запомнится в «Арсенале» не только отсутствием результатов и длительными сериями (22 матча подряд без поражений, 7 матчей без побед, включая вчерашнее поражение от «Айнтрахта»).

Испанский тренер приехал в Лондон и параллельно с работой учил английский, и его акцент не раз вызывал улыбку.

И болельщикам «Арсенала», и самим футболистам нравилось, как Эмери произносит фразу «Добрый вечер»: «Good Ebening!». «Гуд ибенинг!» был так популярен, что стал мемом.

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Эмери рассказывал, что учит английский не только с преподавателем, но и по сериалу «Острые козырьки».

«Сериал хорош, но его сложно понимать из-за акцента в Бирмингеме. И там много агрессии. Но он хорош, да».

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Андрей Санталов

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