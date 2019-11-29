«Гуд ибенинг!». Чем еще запомнится Эмери в «Арсенале»
Испанец учил английский по «Острым козырькам».
Испанец учил английский по «Острым козырькам».
«Арсенал» сегодня расстался с главным тренером Унаи Эмери. Арсен Венгер пробыл на этой должности 21 год, испанец — 18 месяцев.
Эмери запомнится в «Арсенале» не только отсутствием результатов и длительными сериями (22 матча подряд без поражений, 7 матчей без побед, включая вчерашнее поражение от «Айнтрахта»).
Испанский тренер приехал в Лондон и параллельно с работой учил английский, и его акцент не раз вызывал улыбку.
И болельщикам «Арсенала», и самим футболистам нравилось, как Эмери произносит фразу «Добрый вечер»: «Good Ebening!». «Гуд ибенинг!» был так популярен, что стал мемом.
Эмери рассказывал, что учит английский не только с преподавателем, но и по сериалу «Острые козырьки».
«Сериал хорош, но его сложно понимать
Андрей Санталов