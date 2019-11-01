Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
31.10
Милан
СПАЛ
10
Футбол. Зарубежный
31.10
Хетафе
Гранада
31
Футбол. Премьер-лига
2.11
Динамо
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
2.11
Уфа
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
47Тедеско одержал первую победу в «Спартаке»
34Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитану «Арсенала» грозили переломать ноги и убить его жену

Джака объяснил, почему сорвался на болельщиков.

Наверх
Источник: AFP 2019

Капитан «Арсенала» Гранит Джака рассказал, почему послал на три буквы болельщиков «канониров» в матче с «Кристал Пэлас». Зрители освистали футболиста, когда он уходил на замену, в ответ Джака крикнул нецензурное слово и сорвал с себя игровую футболку.

Позже игрок сделал заявление через твиттер «Арсенала».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Меня задела сцена, когда я уходил на замену. Я люблю этот клуб и всегда выкладываюсь на сто процентов.

Я чувствовал, что болельщики меня не понимают, а за последние месяцы я выслушал много критики и угроз. Были выражения типа «Мы переломаем тебе ноги», «Убьем твою жену», «Чтоб твоя дочь заболела раком». Все это бесило меня, и воскресенье я дошел до точки кипения.

В этой ситуации я неправильно повел себя и неуважительно отнесся к группе болельщиков, которые позитивно поддерживают наш клуб. Я сделал это неумышленно, я извиняюсь, если кто-то так подумал.

Предлагаю всем вернуться к взаимном уважению, вспомнить, почему мы, собственно, влюбились в футбол. Давайте двигаться дальше с позитивом и вместе", — написал Джака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Наш чемпион не просто может, а должен выносить Канело
Названы лучшие футболисты и тренеры октября в АПЛ
Макгрегор оштрафован на 1000 евро за нападение на мужчину
Российский фигурист уступил только чемпиону мира в Гренобле
Денис Черышев вернулся в заявку «Валенсии» после дисквалификации
Назван гонорар Сергея Ковалева за предстоящий бой с Альваресом
Определилась последняя полуфиналистка Итогового турнира WTA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь