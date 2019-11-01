Капитану «Арсенала» грозили переломать ноги и убить его жену

Источник: AFP 2019

Капитан «Арсенала» Гранит Джака рассказал, почему послал на три буквы болельщиков «канониров» в матче с «Кристал Пэлас». Зрители освистали футболиста, когда он уходил на замену, в ответ Джака крикнул нецензурное слово и сорвал с себя игровую футболку.

Позже игрок сделал заявление через твиттер «Арсенала».

«Меня задела сцена, когда я уходил на замену. Я люблю этот клуб и всегда выкладываюсь на сто процентов.

Я чувствовал, что болельщики меня не понимают, а за последние месяцы я выслушал много критики и угроз. Были выражения типа «Мы переломаем тебе ноги», «Убьем твою жену», «Чтоб твоя дочь заболела раком». Все это бесило меня, и воскресенье я дошел до точки кипения.

В этой ситуации я неправильно повел себя и неуважительно отнесся к группе болельщиков, которые позитивно поддерживают наш клуб. Я сделал это неумышленно, я извиняюсь, если кто-то так подумал.

Предлагаю всем вернуться к взаимном уважению, вспомнить, почему мы, собственно, влюбились в футбол. Давайте двигаться дальше с позитивом и вместе", — написал Джака.