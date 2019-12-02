Нового тренера «Арсенала» раскритиковали за выбор одежды на первый матч (фото)
Новости футбольной моды.
Новости футбольной моды.
«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче Фредди Юнгберга в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Швед сразу попал под критику за выбор… одежды на первую игру.
«Казалось бы, он выйдет в костюме, чтобы показать, что гордится своей новой должностью.
При новом тренере «Арсенал» не смог прервать безвыигрышную серию, которая теперь составляет 8 матчей во всех турнирах.
После 14 туров «канониры» занимают 8-е место в чемпионате Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.
Андрей Санталов
|Даниэль Фарке
|Фредди Юнгберг
|Теему Пукки(Кенни Маклин)
|21′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|29′
|Тодд Кантуэлл(Онель Эрнандес)
|45+2′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|57′
|1
|Тим Крул
29′
|1
|Бернд Лено
|2
|Макс Ааронс
|20
|Шкодран Мустафи
|3
|Сэмюэл Бирам
|21
|Калум Чемберс
66′
|4
|Бен Годфри
|23
|Давид Луиз
|6
|Кристоф Циммерманн
|31
|Сеад Колашинац
|19
|Том Трибулль
|34
|Гранит Джака
|23
|Кенни Маклин
44′
|9
|Александр Ляказетт
|24
|Ибраим Амаду
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|11
|Онель Эрнандес
|10
|Месут Езил
89′
|22
|Теему Пукки
|35
|Габриел Мартинелли
|14
|Тодд Кантуэлл
83′
|28
|Джозеф Уиллок
70′
|17
|Эмилиано Буэндия
|11
|Лукас Торрейра
|29
|Маттео Гендузи
78′
|77
|Букайо Сака
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|16
|8
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|12
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)