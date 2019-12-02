Нового тренера «Арсенала» раскритиковали за выбор одежды на первый матч (фото)

«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче Фредди Юнгберга в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Швед сразу попал под критику за выбор… одежды на первую игру.



«Казалось бы, он выйдет в костюме, чтобы показать, что гордится своей новой должностью. По-моему, это отличное начало: выйти в рубашке и галстуке, это показывает дисциплину в человеке. Не думаю, что Юнгберг — подходящий человек для «Арсенала», — заявил легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.