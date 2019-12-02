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15:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Нового тренера «Арсенала» раскритиковали за выбор одежды на первый матч (фото)

Новости футбольной моды.

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Источник: AP 2019

«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче Фредди Юнгберга в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Швед сразу попал под критику за выбор… одежды на первую игру.

«Казалось бы, он выйдет в костюме, чтобы показать, что гордится своей новой должностью. По-моему, это отличное начало: выйти в рубашке и галстуке, это показывает дисциплину в человеке. Не думаю, что Юнгберг — подходящий человек для «Арсенала», — заявил легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

Во время загрузки произошла ошибка.

При новом тренере «Арсенал» не смог прервать безвыигрышную серию, которая теперь составляет 8 матчей во всех турнирах.

После 14 туров «канониры» занимают 8-е место в чемпионате Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.

Андрей Санталов

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Норвич
2:2
Первый тайм: 2:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 141.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Carrow Road, 27067 зрителей
Главные тренеры
Даниэль ФаркеФредди Юнгберг
Голы
Теему Пукки(Кенни Маклин)21′
Пьер-Эмерик Обамеянг29′
Тодд Кантуэлл(Онель Эрнандес)45+2′
Пьер-Эмерик Обамеянг57′
Составы команд
1Тим Крул
29′
1Бернд Лено
2Макс Ааронс
20Шкодран Мустафи
3Сэмюэл Бирам
21Калум Чемберс
66′
4Бен Годфри
23Давид Луиз
6Кристоф Циммерманн
31Сеад Колашинац
19Том Трибулль
34Гранит Джака
23Кенни Маклин
44′
9Александр Ляказетт
24Ибраим Амаду
14Пьер-Эмерик Обамеянг
11Онель Эрнандес
10Месут Езил
89′
22Теему Пукки
35Габриел Мартинелли
14Тодд Кантуэлл
83′
28Джозеф Уиллок
70′
17Эмилиано Буэндия
11Лукас Торрейра
29Маттео Гендузи
78′
77Букайо Сака
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)16
8Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые12
8Фолы10
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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