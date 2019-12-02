В Голландии VAR отменил гол, забитый с центра поля (видео)

В матче чемпионата Голландии «Эммен» — ПСВ полузащитник хозяев Гленн Бейл при счете 1:1 красиво перебросил вратаря ударом с центра поля.



Главный судья засчитал гол, но вмешался видеоарбитр. По его мнению, перед ударом Бейл нарушил правила, отнимая мяч. В итоге гол отменили, и матч так и завершился вничью 1:1.