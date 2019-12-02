В Голландии VAR отменил гол, забитый с центра поля (видео)
А удар был хорош.
А удар был хорош.
В матче чемпионата Голландии «Эммен» — ПСВ полузащитник хозяев Гленн Бейл при счете 1:1 красиво перебросил вратаря ударом с центра поля.
Главный судья засчитал гол, но вмешался видеоарбитр. По его мнению, перед ударом Бейл нарушил правила, отнимая мяч. В итоге гол отменили, и матч так и завершился вничью 1:1.
В конце матча Бейл, отдавший в игре голевую передачу, получил красную карточку.
В ноябре ПСВ одержал лишь одну победу в 6 матчах Эредивизи и Лиги Европы. В чемпионат Голландии команда идет на 3-м месте, набрав 28 очков в 15 играх.
Андрей Санталов