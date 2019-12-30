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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Суарес встал на ворота в прощальном матче Форлана (видео)

Настоящий универсал.

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Источник: Reuters

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал одним из героев прощального матча Диего Форлана. Во втором тайме форвард каталонцев сменил голкипера Хуана Кастильо в воротах сборной Уругвая при счете 5:5.
Суарес сделал несколько сэйвов, в том числе после ударов Форлана, и пропустил только один гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге сборная Уругвая сыграла вничью со сборной друзей Форлана — 6:6. В матче, который прошел в Монтевидео, приняли участие такие звезды футбола прошлого, как Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме, Хавьер Дзанетти и Эстебан Камбьяссо. Сам Форлан, которому в этом году исполнилось 40 лет, сыграл по тайму за каждую из команд.

Андрей Санталов

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