Суарес встал на ворота в прощальном матче Форлана (видео)

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал одним из героев прощального матча Диего Форлана. Во втором тайме форвард каталонцев сменил голкипера Хуана Кастильо в воротах сборной Уругвая при счете 5:5. Суарес сделал несколько сэйвов, в том числе после ударов Форлана, и пропустил только один гол.

В итоге сборная Уругвая сыграла вничью со сборной друзей Форлана — 6:6. В матче, который прошел в Монтевидео, приняли участие такие звезды футбола прошлого, как Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме, Хавьер Дзанетти и Эстебан Камбьяссо. Сам Форлан, которому в этом году исполнилось 40 лет, сыграл по тайму за каждую из команд.



Андрей Санталов