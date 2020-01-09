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16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Икарди снялась без одежды (фото)

Не дает скучать своим фанатам.

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Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, сделала новый пост в своем инстаграме. Аргентинская телеведущая и модель сфотографировалась обнаженной.

«Готовлюсь к первому эпизоду «Большого брата», — подписал Ванда фото в соцсети.

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Нара является одной из ведущих популярного в Италии реалити-шоу «Большой брат».

Жена Икарди ранее рассказывала в интервью, что любит радовать своих читателей в инстаграме интересными снимками.

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Семья Икарди этим летом переехала из Милана в Париж. Мауро забил 17 голов за «ПСЖ» в 19 матчах в разных турнирах.

Андрей Санталов

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