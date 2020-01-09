Жена Икарди снялась без одежды (фото)
Не дает скучать своим фанатам.
Не дает скучать своим фанатам.
Ванда Нара, жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, сделала новый пост в своем инстаграме. Аргентинская телеведущая и модель сфотографировалась обнаженной.
«Готовлюсь к первому эпизоду «Большого брата», — подписал Ванда фото в соцсети.
Нара является одной из ведущих популярного в Италии
Жена Икарди ранее рассказывала в интервью, что любит радовать своих читателей в инстаграме интересными снимками.
Семья Икарди этим летом переехала из Милана в Париж. Мауро забил 17 голов за «ПСЖ» в 19 матчах в разных турнирах.
Андрей Санталов