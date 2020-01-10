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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Норвича» завещал игрокам любимой команды 100 фунтов

Хорошая история.

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Источник: Reuters

Футбольный клуб «Норвич» оказался упомянут в завещании 83-летнего Барри Гривза. Англичанин умер в конце декабря, одним из его пожеланий было передать 100 фунтов игрокам любимой команды, чтобы они могли выпить за него.

«Он хотел поблагодарить клуб за радость, которую он ему доставлял и в хорошие времена, и в плохие», — рассказала дочь Гривза.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гривз болел за «Норвич» с 10 лет и был владельцем сезонного абонемента до 2018 года, когда из-за болезни перестал ходить на стадион. Его дети и внуки также болеют за «Норвич».

Андрей Санталов

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