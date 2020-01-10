Болельщик «Норвича» завещал игрокам любимой команды 100 фунтов
Хорошая история.
Хорошая история.
Футбольный клуб «Норвич» оказался упомянут в завещании 83-летнего Барри Гривза. Англичанин умер в конце декабря, одним из его пожеланий было передать 100 фунтов игрокам любимой команды, чтобы они могли выпить за него.
«Он хотел поблагодарить клуб за радость, которую он ему доставлял и в хорошие времена, и в плохие», — рассказала дочь Гривза.
Гривз болел за «Норвич» с 10 лет и был владельцем сезонного абонемента до 2018 года, когда
Андрей Санталов