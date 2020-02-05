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15:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси показал, как учит сына играть головой (видео)

Футбольная семья.

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Источник: AP 2020

Капитан «Барселоны» Лионель Месси снял, как играет с детьми дома в футбол. 4-летнего Матео аргентинец учил играть головой. Старший сын Месси — Тиаго — в это время был вратарем.

Во время загрузки произошла ошибка.

7-летний Тиаго уже ходит в футбольную школу «Барселоны», где занимается вместе с детьми Луиса Суареса и Жерара Пике.

Месси забил в этом сезоне 14 голов в 17 матчах Ла Лиги, а всего на его счету 622 мяча в 710 играх за «Барселону».

Андрей Санталов

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