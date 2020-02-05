Месси показал, как учит сына играть головой (видео)

Капитан «Барселоны» Лионель Месси снял, как играет с детьми дома в футбол. 4-летнего Матео аргентинец учил играть головой. Старший сын Месси — Тиаго — в это время был вратарем.

7-летний Тиаго уже ходит в футбольную школу «Барселоны», где занимается вместе с детьми Луиса Суареса и Жерара Пике.



Месси забил в этом сезоне 14 голов в 17 матчах Ла Лиги, а всего на его счету 622 мяча в 710 играх за «Барселону».



Андрей Санталов