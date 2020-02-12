Двойник Салаха в регби стал сенсацией в интернете (видео)
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Мохамед Салах получил еще одно доказательство своей популярности. В регбийном матче «Салфорд» — «Торонто» одну из попыток занес Рис Уильямс, но болельщики «Ливерпуля» уверены, что это был египетский футболист.
«Пока другие наслаждаются зимним перерывом, Салах играет в регби, чтобы быть в форме», — шутит
Фаны «Ливерпуля» отметили невероятное сходство Уильямса и Салаха в твиттере:
Салах в этом сезоне забил 14 голов в 22 матчах АПЛ. Ближайший матч «Ливерпуль» проведет 15 февраля против «Норвича».
Андрей Санталов