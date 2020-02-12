Двойник Салаха в регби стал сенсацией в интернете (видео)

Мохамед Салах получил еще одно доказательство своей популярности. В регбийном матче «Салфорд» — «Торонто» одну из попыток занес Рис Уильямс, но болельщики «Ливерпуля» уверены, что это был египетский футболист.

«Пока другие наслаждаются зимним перерывом, Салах играет в регби, чтобы быть в форме», — шутит твиттер-аккаунт EPL Bible.

Фаны «Ливерпуля» отметили невероятное сходство Уильямса и Салаха в твиттере:

«Он даже бежит как Салах, что за дела?».

«Это действительно он. Посмотрите, как он оглядывается по сторонам…».

«Вот это гений, он умеет все».

Салах в этом сезоне забил 14 голов в 22 матчах АПЛ. Ближайший матч «Ливерпуль» проведет 15 февраля против «Норвича».