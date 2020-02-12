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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Двойник Салаха в регби стал сенсацией в интернете (видео)

Это надо видеть.

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Мохамед Салах получил еще одно доказательство своей популярности. В регбийном матче «Салфорд» — «Торонто» одну из попыток занес Рис Уильямс, но болельщики «Ливерпуля» уверены, что это был египетский футболист.

«Пока другие наслаждаются зимним перерывом, Салах играет в регби, чтобы быть в форме», — шутит твиттер-аккаунт EPL Bible.

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Фаны «Ливерпуля» отметили невероятное сходство Уильямса и Салаха в твиттере:

  • «Он даже бежит как Салах, что за дела?».
  • «Это действительно он. Посмотрите, как он оглядывается по сторонам…».
  • «Вот это гений, он умеет все».

Салах в этом сезоне забил 14 голов в 22 матчах АПЛ. Ближайший матч «Ливерпуль» проведет 15 февраля против «Норвича».

Андрей Санталов

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