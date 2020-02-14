Футболист редким ударом упустил победу в серии пенальти (видео)
Его уже вовсю критикуют.
Его уже вовсю критикуют.
Нападающий боливийского клуба «Стронгест» Роландо Блэкберн попал под критику болельщиков после неудачного исполнения пенальти. Форвард мог принести победу своей команде, но, выбрав редкий удар, не переиграл вратаря «Атлетико Тукуман».
В продолжившейся серии пенальти «Стронгест» проиграл и выбыл из 2-го раунда квалификации Кубка Либертадорес. Упущенная прибыль клуба оценивается минимум в 550 тысяч долларов.
Блэкберн извинился за свою ошибку в инстаграме.
«Мне больно от того, что я подвел команду, болельщиком которой я сам являюсь, и от того, что подвел миллионы болельщиков. “Стронгест” знает, как вставать после падений. Будем бороться все вместе, чтобы стать чемпионами в этом году», — написал форвард.
Интересно, что раньше Блэкберн забивал таким ударом с пенальти — например, в матче со сборной Таиланда.
Андрей Санталов