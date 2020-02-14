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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист редким ударом упустил победу в серии пенальти (видео)

Его уже вовсю критикуют.

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Нападающий боливийского клуба «Стронгест» Роландо Блэкберн попал под критику болельщиков после неудачного исполнения пенальти. Форвард мог принести победу своей команде, но, выбрав редкий удар, не переиграл вратаря «Атлетико Тукуман».

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В продолжившейся серии пенальти «Стронгест» проиграл и выбыл из 2-го раунда квалификации Кубка Либертадорес. Упущенная прибыль клуба оценивается минимум в 550 тысяч долларов.

Блэкберн извинился за свою ошибку в инстаграме.

«Мне больно от того, что я подвел команду, болельщиком которой я сам являюсь, и от того, что подвел миллионы болельщиков. “Стронгест” знает, как вставать после падений. Будем бороться все вместе, чтобы стать чемпионами в этом году», — написал форвард.

Интересно, что раньше Блэкберн забивал таким ударом с пенальти — например, в матче со сборной Таиланда.

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Андрей Санталов

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