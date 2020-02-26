Ванда: скандальная красотка и жена звезды «ПСЖ» (фото)

До Икарди аргентинская модель и телеведущая была замужем за другим футболистом, известным российским болельщикам по выступлениям за «Москву» Макси Лопесом. В 2013-м году Нара ушла от Лопеса, а уже в 2014-м вышла за Икарди.

Через год футболист, выступавший тогда за миланский «Интер», разорвал контракт со своим агентом, а его дела стала вести Ванда. Руководство итальянского клуба требовало, чтобы нападающий нанял вместо жены более профессионального агента, а представители других команд отказывались вести с ней переговоры. Именно благодаря конфликту между руководителями «Интера» и Вандой прошлым летом Икарди перешел во французский «ПСЖ».