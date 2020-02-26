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11:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Ванда: скандальная красотка и жена звезды «ПСЖ» (фото)

Жена нападающего французского «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара — пожалуй, одна из самых известных женщин в футболе прямо сейчас.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

До Икарди аргентинская модель и телеведущая была замужем за другим футболистом, известным российским болельщикам по выступлениям за «Москву» Макси Лопесом. В 2013-м году Нара ушла от Лопеса, а уже в 2014-м вышла за Икарди.

Через год футболист, выступавший тогда за миланский «Интер», разорвал контракт со своим агентом, а его дела стала вести Ванда. Руководство итальянского клуба требовало, чтобы нападающий нанял вместо жены более профессионального агента, а представители других команд отказывались вести с ней переговоры. Именно благодаря конфликту между руководителями «Интера» и Вандой прошлым летом Икарди перешел во французский «ПСЖ».

Нара по-прежнему ведет дела мужа и продолжает работать моделью. У пары двое дочерей.

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