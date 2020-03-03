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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Фирмино сыграл на пианино и спел (видео)

Талантлив во всем.

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Источник: Reuters

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился необычным роликом в соцсетях. Бразильский футболист спел с женой Лариссой, подыгрывая себе на пианино.

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Интересно, что это уже не первый опыт музицирования для Фирмино. Нападающий делился похожим видео в ноябре 2019-го.

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Известно, что вратарь «Ливерпуля» Алиссон любит играть на гитаре. Год назад голкипер сыграл песню Allez, Allez, Allez вместе с ливерпульским музыкантом Джейми Уэбстером, а также спел несколько бразильских песен.

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Андрей Санталов

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