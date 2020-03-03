Фирмино сыграл на пианино и спел (видео)
Талантлив во всем.
Талантлив во всем.
Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился необычным роликом в соцсетях. Бразильский футболист спел с женой Лариссой, подыгрывая себе на пианино.
Интересно, что это уже не первый опыт музицирования для Фирмино. Нападающий делился похожим видео в ноябре 2019-го.
Известно, что вратарь «Ливерпуля» Алиссон любит играть на гитаре. Год назад голкипер сыграл песню Allez, Allez, Allez вместе с ливерпульским музыкантом Джейми Уэбстером, а также спел несколько бразильских песен.
Андрей Санталов