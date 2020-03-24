Моуринью стал волонтером, чтобы помочь пожилым людям во время карантина (видео)

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью привлек внимание к работе двух благотворительных организаций Age UK и Love Your DoorStep. Они доставляют продукты и товары первой необходимости пожилым людям, которым нужно оставаться дома во время карантина в ближайшие три месяца.