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13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью стал волонтером, чтобы помочь пожилым людям во время карантина (видео)

Жозе — молодец.

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Источник: AP 2020

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью привлек внимание к работе двух благотворительных организаций Age UK и Love Your DoorStep. Они доставляют продукты и товары первой необходимости пожилым людям, которым нужно оставаться дома во время карантина в ближайшие три месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я здесь, чтобы помочь Age UK Enfield и Love Your DoorStep Enfield. Вы можете поделиться едой, помочь деньгами или поработать волонтером», — сказал Моуринью.

В Великобритании от коронавируса умерло больше 300 человек, число заболевших превысило 6600.

Андрей Санталов

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