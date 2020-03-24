Моуринью стал волонтером, чтобы помочь пожилым людям во время карантина (видео)
Жозе — молодец.
Жозе — молодец.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью привлек внимание к работе двух благотворительных организаций Age UK и Love Your DoorStep. Они доставляют продукты и товары первой необходимости пожилым людям, которым нужно оставаться дома во время карантина в ближайшие три месяца.
«Я здесь, чтобы помочь Age UK Enfield и Love Your DoorStep Enfield. Вы можете поделиться едой, помочь деньгами или поработать волонтером», — сказал Моуринью.
В Великобритании от коронавируса умерло больше 300 человек, число заболевших превысило 6600.
Андрей Санталов