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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Тоттенхэма» купил планшеты для пациентов больниц

Отличная идея.

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Источник: AFP 2020

Бельгиец Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма» рассказал, как помог пострадавшим от коронавируса. Футболист купил пару десятков планшетов для пациентов больниц и тех, кто находится в домах престарелых, чтобы они могли общаться со своими родственниками.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы думали с отцом, как помочь пострадавшим, он связался с несколькими больницами, и там сообщили, что им нужны планшеты для людей, которые остались одни, особенно для пожилых людей, у которых нет смартфонов. Я очень рад за них, жаль, конечно, что не могу помочь всем, но я стараюсь изо всех сил», — сообщил Алдервейрелд BBC.

Андрей Санталов

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