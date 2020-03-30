Защитник «Тоттенхэма» купил планшеты для пациентов больниц

Бельгиец Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма» рассказал, как помог пострадавшим от коронавируса. Футболист купил пару десятков планшетов для пациентов больниц и тех, кто находится в домах престарелых, чтобы они могли общаться со своими родственниками.

«Мы думали с отцом, как помочь пострадавшим, он связался с несколькими больницами, и там сообщили, что им нужны планшеты для людей, которые остались одни, особенно для пожилых людей, у которых нет смартфонов. Я очень рад за них, жаль, конечно, что не могу помочь всем, но я стараюсь изо всех сил», — сообщил Алдервейрелд BBC.



Андрей Санталов