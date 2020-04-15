Трюки с мячом и сбор денег для больниц: Давид Луиз помогает во время карантина (видео)
Респект.
Респект.
Защитник «Арсенала» Давид Луиз с пользой проводит время в самоизоляции. Бразилец любит развлекать своих подписчиков в инстаграме забавными роликами и параллельно привлекает внимание к сбору денег для больниц в Англии.
Так Давид Луиз поздравил всех с Пасхой.
Один из популярных челленджей в соцсетях — на меткость, такой любитель исполнять штрафные, как Луиз, конечно, не мог остаться в стороне.
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Андрей Санталов