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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Трюки с мячом и сбор денег для больниц: Давид Луиз помогает во время карантина (видео)

Респект.

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Источник: AFP 2020

Защитник «Арсенала» Давид Луиз с пользой проводит время в самоизоляции. Бразилец любит развлекать своих подписчиков в инстаграме забавными роликами и параллельно привлекает внимание к сбору денег для больниц в Англии.

Так Давид Луиз поздравил всех с Пасхой.

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Один из популярных челленджей в соцсетях — на меткость, такой любитель исполнять штрафные, как Луиз, конечно, не мог остаться в стороне.

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Бразилец также делится фитнес-упражнениями и проводит тренировку для болельщиков в эфире инстаграма.

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Андрей Санталов

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