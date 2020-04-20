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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

В Белоруссии игрок лягнул соперника и получил красную карточку (видео)

Скандал в матче чемпиона.

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Источник: РИА "Новости"

В 5-м туре чемпионата Белоруссии брестское «Динамо» проиграло «Витебску» 0:1. Исход матч решил пенальти, назначенный в конце встречи. Защитник «Динамо» Евгений Хачериди ударил ногой в своей штрафной Диего Сантоса.

За этот фол украинец был удален с поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее судья Сергей Чистов удалил еще одного игрока брестского «Динамо» Габи Кики. После матча Хачериди пытался подраться с арбитром, теперь футболиста ждут санкции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для чемпиона Белоруссии это второе поражение в сезоне, после 5 туров он занимает 10-е место в таблице.

Андрей Санталов

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