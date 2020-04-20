В Белоруссии игрок лягнул соперника и получил красную карточку (видео)
Скандал в матче чемпиона.
Скандал в матче чемпиона.
В 5-м туре чемпионата Белоруссии брестское «Динамо» проиграло «Витебску» 0:1. Исход матч решил пенальти, назначенный в конце встречи. Защитник «Динамо» Евгений Хачериди ударил ногой в своей штрафной Диего Сантоса.
За этот фол украинец был удален с поля.
Ранее судья Сергей Чистов удалил еще одного игрока брестского «Динамо» Габи Кики. После матча Хачериди пытался подраться с арбитром, теперь футболиста ждут санкции.
Для чемпиона Белоруссии это второе поражение в сезоне, после 5 туров он занимает 10-е место в таблице.
Андрей Санталов