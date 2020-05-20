Марафон Класико: расписание трансляций
С 20 по 31 мая каждый день в 20:00 мск Спорт Mail.ru с компанией Телеспорт и социальной сетью «Одноклассники» будут показывать лучшие противостояния мадридского «Реала» и «Барселоны» с сезона 2003/2004.
С 20 по 31 мая каждый день в 20:00 мск Спорт Mail.ru с компанией Телеспорт и социальной сетью «Одноклассники» будут показывать лучшие противостояния мадридского «Реала» и «Барселоны» с сезона 2003/2004.
Все матчи будут показаны в формате трансляции, что позволит всем зрителям делиться эмоциями и обсуждать игру в режиме реального времени в
Смотреть матчи можно будет на Спорте Mail.ru, официальном сайте Телеспорта и в «Одноклассниках».
Расписание марафона матчей «Реала» и «Барселоны» в ОК:
20 мая. Сезон 2003/04. «Реал» — «Барселона»
21 мая. Сезон 2004/05. «Реал» — «Барселона»
22 мая. Сезон 2005/06. «Реал» — «Барселона»
23 мая. Сезон 2006/07. «Барселона» — «Реал»
24 мая. Сезон 2009/10. «Барселона» — «Реал»
25 мая. Сезон 2010/11. «Барселона» — «Реал»
26 мая. Сезон 2011/12. «Реал» — «Барселона»
27 мая. Сезон 2011/12. «Барселона» — «Реал»
28 мая. Сезон 2013/14. «Реал» — «Барселона»
29 мая. Сезон 2015/16. «Барселона» — «Реал»
30 мая. Сезон 2016/17. «Реал» — «Барселона»
31 мая. Сезон 2016/17. «Барселона» — «Реал»