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17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Марафон Класико: расписание трансляций

С 20 по 31 мая каждый день в 20:00 мск Спорт Mail.ru с компанией Телеспорт и социальной сетью «Одноклассники» будут показывать лучшие противостояния мадридского «Реала» и «Барселоны» с сезона 2003/2004.

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Источник: AP 2020

Все матчи будут показаны в формате трансляции, что позволит всем зрителям делиться эмоциями и обсуждать игру в режиме реального времени в онлайн-чате.

Смотреть матчи можно будет на Спорте Mail.ru, официальном сайте Телеспорта и в «Одноклассниках».

Расписание марафона матчей «Реала» и «Барселоны» в ОК:

20 мая. Сезон 2003/04. «Реал» — «Барселона»

21 мая. Сезон 2004/05. «Реал» — «Барселона»

22 мая. Сезон 2005/06. «Реал» — «Барселона»

23 мая. Сезон 2006/07. «Барселона» — «Реал»

24 мая. Сезон 2009/10. «Барселона» — «Реал»

25 мая. Сезон 2010/11. «Барселона» — «Реал»

26 мая. Сезон 2011/12. «Реал» — «Барселона»

27 мая. Сезон 2011/12. «Барселона» — «Реал»

28 мая. Сезон 2013/14. «Реал» — «Барселона»

29 мая. Сезон 2015/16. «Барселона» — «Реал»

30 мая. Сезон 2016/17. «Реал» — «Барселона»

31 мая. Сезон 2016/17. «Барселона» — «Реал»

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