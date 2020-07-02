Испанский футболист купил кровать, которая замедляет старение (фото)
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Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте приобрел необычную кровать. Продукция фирмы Hogo замедляет старение, поэтому она востребована у спортсменов.
«Это единственная научно доказанная и запатентованная система отдыха в мире, которая снижает биологический возраст, уменьшая воспалительные процессы», — говорится в описании Hogo.
Такая кровать стоимостью 34 тысячи евро помогает спортсменам лучше восстанавливаться и снижает вероятность получить травму.
25-летний Льоренте известен также как приверженец палеодиеты.
В этом сезоне Льоренте забил 4 гола и отдал 4 передачи в 30 матчах во всех турнирах.
Андрей Санталов