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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанский футболист купил кровать, которая замедляет старение (фото)

Это что-то новое.

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Источник: Reuters

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте приобрел необычную кровать. Продукция фирмы Hogo замедляет старение, поэтому она востребована у спортсменов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это единственная научно доказанная и запатентованная система отдыха в мире, которая снижает биологический возраст, уменьшая воспалительные процессы», — говорится в описании Hogo.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такая кровать стоимостью 34 тысячи евро помогает спортсменам лучше восстанавливаться и снижает вероятность получить травму.

25-летний Льоренте известен также как приверженец палеодиеты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Льоренте забил 4 гола и отдал 4 передачи в 30 матчах во всех турнирах.

Андрей Санталов

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