Биологический возраст: как тело обманывает паспорт

Этот показатель отражает риски для здоровья, показывает, насколько тело износилось на самом деле: как работают сердце, сосуды, мышцы и даже клетки. Биологический возраст может быть ниже или выше хронологического. В статье объясняем, как его определяют, от чего он зависит и можно ли «вернуть» себе несколько лет.