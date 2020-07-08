Бензема снова прошел лечение банками (фото)

Нападающий «Реала» Карим Бензема сообщил, что прошел лечение банками. 31-летний форвард уже восстанавливался так в 2019 году у остеопата Джеффри Смаджи.

Такая процедура, придуманная в Китае, улучшает кровообращение и помогает восстановлению организма.



В этом сезоне Бензема забил 17 голов и отдал 7 передач в 33 матчах Ла Лиги. В последних 4 играх нападающий не забивал, возможно, поэтому он решил снова обратиться к такому восстановлению. При этом во встрече с «Эспаньолом» Карим сделал эффектный пас пяткой.