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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема снова прошел лечение банками (фото)

Полезная процедура.

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Источник: AP 2020

Нападающий «Реала» Карим Бензема сообщил, что прошел лечение банками. 31-летний форвард уже восстанавливался так в 2019 году у остеопата Джеффри Смаджи.

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Такая процедура, придуманная в Китае, улучшает кровообращение и помогает восстановлению организма.

В этом сезоне Бензема забил 17 голов и отдал 7 передач в 33 матчах Ла Лиги. В последних 4 играх нападающий не забивал, возможно, поэтому он решил снова обратиться к такому восстановлению. При этом во встрече с «Эспаньолом» Карим сделал эффектный пас пяткой.

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Андрей Санталов

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