Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
10«Краснодар» сыграл вничью в первом матче Лиги чемпионов
18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Это что, юношеская лига УЕФА?» Лучшие мемы про класико

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:1 в важнейшем матче осени. Мы собрали самые забавные мемы по итогам класико.

Наверх

В субботу состоялся центральный матч первого круга чемпионата Испании — «Барселона» принимала мадридский «Реал».

Во время загрузки произошла ошибка.

Все самые важные и забавные детали матча — в подборке мемов.

Ход игры

Во время загрузки произошла ошибка.

Даже такой хайповый матч как класико без зрителей воспринимается как просто тренировочный матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после своего назначения обещал, что найдет на поле новую роль для Антуана Гризманна. Но пока толку от нападающего, за которого заплатили больше 100 миллионов евро, никакого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никто не удивился, когда тренер «Реала» Зинедин Зидан до перерыва снял с игры защитника Начо, получившего желтую карточку. Но вот то, что вместо Начо вышел номинальный нападающий Лукас Васкес — это был сюрприз. Впрочем, Зидан часто любит прибегать к услугам Васкеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поскольку основной вратарь «Барсы» Марк-Андре тер Штеген восстановиться к игре не успел, ворота команды защищал Нету.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Месси летом истекает контракт с «Барселоной», и продлевать его он явно не намерен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Порой кажется, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу действует в чьих-то чужих интересах…

Молодежь в составе «Барселоны»

Во время загрузки произошла ошибка.

Автору гола в ворота «Реала» Ансу Фати — 17 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Далеко не все успевают следить за омоложением состава «Барсы».

Пенальти в ворота «Барселоны»

Во время загрузки произошла ошибка.

Пенальти, вокруг которого разгорелись дискуссии — ключевой момент матча. На Рамосе сфолили в штрафной, а затем он сам точно исполнил одиннадцатиметровый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спорные судейские решения — отличный способ отвлечь внимание от проблем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даже VAR не решает проблему.

Итоги игры

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Барселоны» надеются отправить президента клуба в отставку уже в первых числах ноября…

Во время загрузки произошла ошибка.

… а «Реалу» надо определить, почему им тяжелее играть против дублеров «Шахтера», чем против «Барселоны».

Фабио Капелло высказался о возможном приходе Почеттино в «Зенит»
Павел Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его
Тренер рассказал о страхе Хабиба Нурмагомедова
Сергей Мозякин первым в истории набрал 900 очков в КХЛ
ЦСКА играет с тульским «Арсеналом» в матче РПЛ (трансляция)
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь