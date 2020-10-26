«Это что, юношеская лига УЕФА?» Лучшие мемы про класико
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:1 в важнейшем матче осени. Мы собрали самые забавные мемы по итогам класико.
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:1 в важнейшем матче осени. Мы собрали самые забавные мемы по итогам класико.
В субботу состоялся центральный матч первого круга чемпионата Испании — «Барселона» принимала мадридский «Реал».
Все самые важные и забавные детали матча — в подборке мемов.
Даже такой хайповый матч как класико без зрителей воспринимается как просто тренировочный матч.
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после своего назначения обещал, что найдет на поле новую роль для Антуана Гризманна. Но пока толку от нападающего, за которого заплатили больше 100 миллионов евро, никакого.
Никто не удивился, когда тренер «Реала» Зинедин Зидан до перерыва снял с игры защитника Начо, получившего желтую карточку. Но вот то, что вместо Начо вышел номинальный нападающий Лукас Васкес — это был сюрприз. Впрочем, Зидан часто любит прибегать к услугам Васкеса.
Поскольку основной вратарь «Барсы»
У Месси летом истекает контракт с «Барселоной», и продлевать его он явно не намерен.
Порой кажется, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу действует в
Автору гола в ворота «Реала» Ансу Фати — 17 лет.
Далеко не все успевают следить за омоложением состава «Барсы».
Пенальти, вокруг которого разгорелись дискуссии — ключевой момент матча. На Рамосе сфолили в штрафной, а затем он сам точно исполнил одиннадцатиметровый.
Спорные судейские решения — отличный способ отвлечь внимание от проблем.
Даже VAR не решает проблему.
Болельщики «Барселоны» надеются отправить президента клуба в отставку уже в первых числах ноября…
… а «Реалу» надо определить, почему им тяжелее играть против дублеров «Шахтера», чем против «Барселоны».