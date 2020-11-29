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01:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Мадридский «Реал» дома уступил «Алавесу»

«Реал» не побеждает в чемпионате на протяжении трех матчей подряд.

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Источник: AFP 2020

Команда Зинедина Зидана в матче 10-го тура проиграла «Алавесу» со счётом 1:2.

«Алавес» забивал мячи в начале обоих таймов — сначала отличился Лукас Перес с пенальти, а затем Хоселу. «Реал» сумел ответить только голом Каземиро на 86-й минуте.

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«Реал» не может победить в чемпионате Испании на протяжении трех матчей подряд. С 17 очками мадридский клуб занимает четвёртое место в таблице.

Реал
1:2
Первый тайм: 0:1
Алавес
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