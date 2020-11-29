Мадридский «Реал» дома уступил «Алавесу»
«Реал» не побеждает в чемпионате на протяжении трех матчей подряд.
«Реал» не побеждает в чемпионате на протяжении трех матчей подряд.
Команда Зинедина Зидана в матче 10-го тура проиграла «Алавесу» со счётом 1:2.
«Алавес» забивал мячи в начале обоих таймов — сначала отличился Лукас Перес с пенальти, а затем Хоселу. «Реал» сумел ответить только голом Каземиро на 86-й минуте.
«Реал» не может победить в чемпионате Испании на протяжении трех матчей подряд. С 17 очками мадридский клуб занимает четвёртое место в таблице.
|Зинедин Зидан
|Пабло Мачин
|Каземиру
|86′
|Перес Мартинес Лукас
|5′
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|49′
|1
|Тибо Куртуа
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|5
|Рафаэль Варан
|3
|Рубен Дуарте
76′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|14
|Каземиру
18′
|22
|Флориан Лежен
|17
|Лукас Васкес
|23
|Ксимо Наварро
|24
|Мариано Диас
|6
|Родриго Батталья
|12
|Марселу
69′
|24
|Хосе Игнасио Хота
|23
|Ферлан Менди
|8
|Исла Томас Пина
77′
|8
|Тони Кроос
61′69′
|16
|Эдгар Мендес
88′
|22
|Франсиско Роман Иско
|7
|Перес Мартинес Лукас
88′
|10
|Лука Модрич
69′
|26
|Хави Лопес
|21
|Мартин Эдегор
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
90′
|7
|Эден Азар
28′
|14
|Силва Дейверсон
|25
|Родригу
|11
|Луис Риоха
67′88′
|11
|Марко Асенсио
63′
|29
|Борха Сайнс
|20
|Винисиус Жуниор
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|11
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)