«Интер» — «Лацио»: прогнозы и ставки, где смотреть

Прогноз на матч

Вряд ли кто-то ждал, что «Интер» будет в состоянии защитить чемпионский титул после ухода Конте и таких звезд, как Лукаку и Хакими. Однако «нерадзурри» выдали мощнейший первый круг, догнали и обогнали «Наполи» с «Миланом», оторвавшись от них на 4 и 7 очков соответственно. При этом при Индзаги «Интер» пропускает примерно столько же, сколько при Конте, а забивает еще больше. Ход с подписанием Джеко сработал, босниец и Лаутаро на двоих отличились 19 раз в серии А.

Бывшая команда Индзаги — «Лацио» — пока все еще в процессе строительства, при этом по результатам находится на прежнем уровне в районе топ-6. «Орлы» стали больше забивать, чем год назад, но и пропускают тоже гораздо чаще. 37 голов после 20 туров — многовато для команды с амбициями, как у римлян. Тем более что на выезде «Лацио» не блещет: 5 поражений в 10 матчах при разнице мячей 14−21.

Вся футбольная Италия сейчас живет в режиме форс-мажора из-за вспышек ковида в разных командах, это не может не влиять на результаты. У «Интера» и «Лацио» в этом плане пока все хорошо. Джеко вернулся после самоизоляции, обе команды сыграют основными составами. Единственное, хозяева выйдут без Чалханоглу из-за дисквалификации.

На что ставить

«Лацио» уже успел выдать триллер в новом году — 3:3 с чемпионом серии Б «Эмполи». Римляне дважды уступали в счете, не забили в конце матча пенальти, но все-таки спаслись от поражения благодаря Милинковичу-Савичу. Получился классический матч для команды Сарри: много пропустили и много забили, хотя сам тренер вряд ли доволен игрой обороны.

«Интер» 20-й тур пропустил («Болонья» ушла на карантин), так что игроки должны быть в отличной форме. У Индзаги, конечно, будет особый настрой на встречу с бывшей командой, но и без этого «нерадзурри» были бы фаворитами. С такой атакой им не страшен никто, а уж команда, с защитой, как у «Лацио», — это просто подарок. Так что ставка на победу «Интера» и обе забьют за 2.60 смотрится тут весьма логично.

Где смотреть

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