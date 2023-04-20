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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Врачей будут судить за смерть Марадоны

Восемь врачей обвиняют в убийстве после его смерти.

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Источник: AP 2022

Медицинский персонал который ухаживал за аргентинским футболистом Диего Марадоной это — его нейрохирург, психиатр, психолог, медсестры и врачи, всего восемь человек, предстанут перед судом по обвинению в убийстве. Им может грозить срок до 25 лет лишения свободы. Прокуроры утверждают, что его смерть стала результатом халатности со стороны медицинских работников. Ему не был обеспечен должный уход и лечение, что могло привести к смерти, сообщают в Sky News.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в результате остановки сердца, ему было 60 лет.

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