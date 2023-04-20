Врачей будут судить за смерть Марадоны

Медицинский персонал который ухаживал за аргентинским футболистом Диего Марадоной это — его нейрохирург, психиатр, психолог, медсестры и врачи, всего восемь человек, предстанут перед судом по обвинению в убийстве. Им может грозить срок до 25 лет лишения свободы. Прокуроры утверждают, что его смерть стала результатом халатности со стороны медицинских работников. Ему не был обеспечен должный уход и лечение, что могло привести к смерти, сообщают в Sky News.