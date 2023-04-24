У Ибрагимовича новая травма
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не смог накануне принять участие в игре по состоянию здоровья.
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не смог накануне принять участие в игре по состоянию здоровья.
Ожидалось, что игрок «Милана» Златан Ибрагимович выйдет на поле в матче Серии А с «Лечче». Но во время предматчевой разминки у футболиста появились боли в икроножной мыщце. Швед покинул поле прихрамывая. Главный тренер команды Стефано Пиоли принял решение не рисковать 41-летним ветераном.
В текущем сезоне Златан принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним голом. Срок действующего контракта рассчитан до конца июня, клуб не планирует продлевать соглашение с игроком.
25 мая прошлого года, стало известно, что Ибрагимовичу предстоит перенести операцию на связках колена, после которой на восстановление ушло 8 месяцев.