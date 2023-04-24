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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

У Ибрагимовича новая травма

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не смог накануне принять участие в игре по состоянию здоровья.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ожидалось, что игрок «Милана» Златан Ибрагимович выйдет на поле в матче Серии А с «Лечче». Но во время предматчевой разминки у футболиста появились боли в икроножной мыщце. Швед покинул поле прихрамывая. Главный тренер команды Стефано Пиоли принял решение не рисковать 41-летним ветераном.

В текущем сезоне Златан принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним голом. Срок действующего контракта рассчитан до конца июня, клуб не планирует продлевать соглашение с игроком.

25 мая прошлого года, стало известно, что Ибрагимовичу предстоит перенести операцию на связках колена, после которой на восстановление ушло 8 месяцев.

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Милан
2:0
Первый тайм: 1:0
Лечче
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