У Ибрагимовича новая травма

Ожидалось, что игрок «Милана» Златан Ибрагимович выйдет на поле в матче Серии А с «Лечче». Но во время предматчевой разминки у футболиста появились боли в икроножной мыщце. Швед покинул поле прихрамывая. Главный тренер команды Стефано Пиоли принял решение не рисковать 41-летним ветераном.

В текущем сезоне Златан принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним голом. Срок действующего контракта рассчитан до конца июня, клуб не планирует продлевать соглашение с игроком.