«Все это — неуважение к игрокам и тренерам». Аллегри — о снятии 10 очков с «Ювентуса»

«Нам нельзя искать оправдания, мы — “Ювентус”, мы привыкли побеждать или хотя бы бороться за победу. Естественно, странно, что приговор вынесен за 10 минут до начала игры. Но это не оправдывает наш психологический коллапс. Сейчас мы можем лишь промолчать и принять поражение. Перед матчем у нас было 69 очков, мы шли вторыми, это должно быть ясно всем.



Даже после снятия 10 очков сегодняшняя победа давала нам шансы побороться за место в Лиге чемпионов с “Миланом”. К сожалению, все сложилось иначе. Я не могу упрекнуть ребят, уверяю вас, ситуация непростая. И следующие дни тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, потом остались без 10 очков, а перед этим у нас в течение трех месяцев очки то забирали, то возвращали.



Это не оправдание, но сезон аномальный для нас, без сомнения, и команда при этом заработала 69 очков. Мы должны постараться набрать шесть очков и остаться фактически вторыми в таблице. Команда сделала все возможное в сюрреалистической ситуации, даже больше, чем можно было ожидать.



Нам нужно все обсудить с руководством, понять, где мы будем выступать, пустят ли нас в Лигу Европы. Когда выбываешь из всех соревнований, нужно составить один план. Мы не можем утверждать, что “Ювентус” сразу начнет побеждать в следующем сезоне, но главное — быть едиными в трудный период. С моей стороны было бы трусостью бросить “Ювентус” в такой момент. Я разочарован этим вечером, у нас был шанс, но ни в чем не могу упрекнуть команду, потому что обстоятельства постоянно меняются.

