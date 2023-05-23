«Все это — неуважение к игрокам и тренерам». Аллегри — о снятии 10 очков с «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал снятие с «Ювентуса» 10 очков из-за финансовых махинаций. Об этом сообщает Football Italia.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал снятие с «Ювентуса» 10 очков из-за финансовых махинаций. Об этом сообщает Football Italia.
После информации о снятии баллов туринцы потерпели поражение от «Эмполи» (1:4) в 36-м туре Серии А. Клуб опустился со второго на седьмое место, выпав из еврокубковой зоны.
Ранее «Ювентус» был лишен 15 очков за финансовые махинации, но в апреле это решение было отменено спортивным управлением Италии.
«Нам нельзя искать оправдания, мы — “Ювентус”, мы привыкли побеждать или хотя бы бороться за победу. Естественно, странно, что приговор вынесен за 10 минут до начала игры. Но это не оправдывает наш психологический коллапс. Сейчас мы можем лишь промолчать и принять поражение. Перед матчем у нас было 69 очков, мы шли вторыми, это должно быть ясно всем.
Даже после снятия 10 очков сегодняшняя победа давала нам шансы побороться за место в Лиге чемпионов с “Миланом”. К сожалению, все сложилось иначе. Я не могу упрекнуть ребят, уверяю вас, ситуация непростая. И следующие дни тоже будут непростыми, потому что мы вылетели из Лиги Европы, потом остались без 10 очков, а перед этим у нас в течение трех месяцев очки то забирали, то возвращали.
Это не оправдание, но сезон аномальный для нас, без сомнения, и команда при этом заработала 69 очков. Мы должны постараться набрать шесть очков и остаться фактически вторыми в таблице. Команда сделала все возможное в сюрреалистической ситуации, даже больше, чем можно было ожидать.
Нам нужно все обсудить с руководством, понять, где мы будем выступать, пустят ли нас в Лигу Европы. Когда выбываешь из всех соревнований, нужно составить один план. Мы не можем утверждать, что “Ювентус” сразу начнет побеждать в следующем сезоне, но главное — быть едиными в трудный период. С моей стороны было бы трусостью бросить “Ювентус” в такой момент. Я разочарован этим вечером, у нас был шанс, но ни в чем не могу упрекнуть команду, потому что обстоятельства постоянно меняются.
Хочу отметить одно: «Ювентус» на втором месте в таблице, мы заслужили это на поле. Мы примем любой исход, но я надеюсь, что все будет улажено раз и навсегда. Вместо постоянного поступления новой информации пусть просто решат, что они хотят сделать с «Ювентусом», скажут нам и закроют вопрос. Происходящее сейчас неуважительно по отношению к тем, кто выполняет свою работу, к игрокам и тренерам. Я не указываю, каким должно быть решение, я просто прошу решить раз и навсегда. Хватит", — сказал Аллегри.
Несмотря на снятие очков с «Ювентуса», туринский клуб все еще сохраняет шансы на выход в еврокубки по итогам сезона. Для этого им нужно обойти «Рому», которая опережает «Ювентус» на один балл.
В двух оставшихся турах «Ювентусу» предстоит сыграть дома с «Миланом» и в гостях с «Удинезе».