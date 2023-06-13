Глейзеры согласились продать «Манчестер Юнайтед» катарскому шейху

Шейх Джасим начал переговоры с семьей Глейзеров о покупке «Манчестер Юнайтед» в феврале 2023 года. В общей сложности он сделал нынешним владельцам английского клуба пять предложений. По информации источника, американские бизнесмены приняли последнее предложение Джасима, сделанное им на прошлой неделе. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.

Американцы хотели выручить с продажи клуба 6 млрд фунтов (7,54 млрд долларов). Ожидается, что сумма сделки составит около 5,5 млрд фунтов (6,91 млрд долларов), что сделает ее крупнейшей в истории спорта. Предыдущий рекорд по сумме продаже спортивного клуба был установлен в 2022 году, когда наследник американской компании Walmart Роб Уолтон приобрел клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» за 4,65 млрд долларов.

Сообщается, что на покупку «Юнайтед» также претендовал владелец британского химического концерна Ineos Джим Рэтклифф. Он является вторым самым богатым человеком Великобритании с состоянием 29,7 млрд фунтов (37,31 млрд долларов).

Братья Аврам и Джоэл Глэйзеры приобрели «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 1,34 млрд долларов. С тех пор английский клуб пять раз становился чемпионом Англии, четыре раза побеждал в Кубке английской лиги и шесть раз завоевывал Суперкубок Англии. Также «макунианцы» трижды выходили в финал Лиги чемпионов и одержали одну победу в 2008 году.

Шейх Джасим является сыном бывшего премьер-министра Катара Хамада бин Джасима бин Джабара Аль Тани, который занимал эту должность с 2007 по 2013 год. Джасим стал болельщиком «Манчестер Юнайтед» в 1992 году, когда ему было 10 лет. Будущий владелец клуба планирует серьезные инвестиции в мужскую и женскую команды, а также собирается реконструировать стадион «Олд Траффорд» и тренировочную базу клуба.