Погребняк рассказал об интересе «Баварии» после победы в Кубке УЕФА

В ответном матче полуфинала Кубка УЕФА-2008 «Зенит» разгромил «Баварию» (4:0). Погребняк в том матче оформил дубль в ворота Оливера Кана.
«После второго гола в ворота “Баварии” в Кубке УЕФА были звонки из европейских клубов. Какой был самый крутой? “Бавария” и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной тогда очень пристально следили. Когда мы играли с сербами товарищеский матч, они были на трибунах. А когда получил травму перед Евро, они сказали, что без меня нашей сборной будет очень плохо. Но в итоге у сборной получилось еще лучше. Почему “Штутгарт”, а не “Бавария”? “Бавария” делает предложение один раз в жизни. А потом случилась травма, нужно было доказывать все заново», — сказал Погребняк.
Летом 2009 года Погребняк перешел в «Штутгарт», за который отыграл три сезона. За немецкую команду россиянин провел 91 матч, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.
После «Штутгарта» Погребняк успел поиграть за английские клубы «Фулхэм» и «Рединг», а также за московское «Динамо», «Тосно» и «Урал». В 2022 году нападающий объявил о завершении карьеры.