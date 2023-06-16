Погребняк рассказал об интересе «Баварии» после победы в Кубке УЕФА

«После второго гола в ворота “Баварии” в Кубке УЕФА были звонки из европейских клубов. Какой был самый крутой? “Бавария” и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной тогда очень пристально следили. Когда мы играли с сербами товарищеский матч, они были на трибунах. А когда получил травму перед Евро, они сказали, что без меня нашей сборной будет очень плохо. Но в итоге у сборной получилось еще лучше. Почему “Штутгарт”, а не “Бавария”? “Бавария” делает предложение один раз в жизни. А потом случилась травма, нужно было доказывать все заново», — сказал Погребняк.