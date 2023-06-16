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10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Погребняк рассказал об интересе «Баварии» после победы в Кубке УЕФА

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк рассказал об интересе «Баварии» после победы в Кубке УЕФА в 2008 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В ответном матче полуфинала Кубка УЕФА-2008 «Зенит» разгромил «Баварию» (4:0). Погребняк в том матче оформил дубль в ворота Оливера Кана.

«После второго гола в ворота “Баварии” в Кубке УЕФА были звонки из европейских клубов. Какой был самый крутой? “Бавария” и была. Мне лично не звонили, но разговоры в клубе шли. Беккенбауэр и Румменигге за мной тогда очень пристально следили. Когда мы играли с сербами товарищеский матч, они были на трибунах. А когда получил травму перед Евро, они сказали, что без меня нашей сборной будет очень плохо. Но в итоге у сборной получилось еще лучше. Почему “Штутгарт”, а не “Бавария”? “Бавария” делает предложение один раз в жизни. А потом случилась травма, нужно было доказывать все заново», — сказал Погребняк.

Летом 2009 года Погребняк перешел в «Штутгарт», за который отыграл три сезона. За немецкую команду россиянин провел 91 матч, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

После «Штутгарта» Погребняк успел поиграть за английские клубы «Фулхэм» и «Рединг», а также за московское «Динамо», «Тосно» и «Урал». В 2022 году нападающий объявил о завершении карьеры.

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