Игрока «Манчестер Сити» стошнило в сумочку мамы одноклубника

"Это было безумие. После 11 месяцев интенсивной работы ты должен насладиться успехом, ты обязан выпить. 99% команды напились и веселились. Многие футболисты остановились только в понедельник. Но это неизбежно. Надо наслаждаться хорошими моментами.

Были футболисты, которые не пьют, но сделали исключение. Исключение сделал Рубен Диаш, но все сложилось не очень хорошо для него. После двух порций его стошнило, причем, что самое поразительное, прямо в сумочку мамы Грилиша. Наверное, он был счастлив«, — сказал вратарь “Манчестер Сити”.