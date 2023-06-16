Игрока «Манчестер Сити» стошнило в сумочку мамы одноклубника
Во время празднования победы в Лиге чемпионов игрока «Манчестер Сити» Рубена Диаша стошнило в сумочку мамы Джека Грилиша.
Во время празднования победы в Лиге чемпионов игрока «Манчестер Сити» Рубена Диаша стошнило в сумочку мамы Джека Грилиша.
Вратарь «Манчестер Сити» рассказал, как его одноклубники отмечали победу в Лиге Чемпионов.
"Это было безумие. После 11 месяцев интенсивной работы ты должен насладиться успехом, ты обязан выпить. 99% команды напились и веселились. Многие футболисты остановились только в понедельник. Но это неизбежно. Надо наслаждаться хорошими моментами.
Тот самый 1% — это Натан Аке. Он не употребляет алкоголь.
Были футболисты, которые не пьют, но сделали исключение. Исключение сделал Рубен Диаш, но все сложилось не очень хорошо для него. После двух порций его стошнило, причем, что самое поразительное, прямо в сумочку мамы Грилиша. Наверное, он был счастлив«, — сказал вратарь “Манчестер Сити”.