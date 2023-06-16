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Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Президента УАФ арестовали на 60 суток

Президент Украинской федерации футбола Андрей Павелко арестован на 60 суток.

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Источник: AP 2022

Шевченковский районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток отстраненного от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере почти 9,9 млн гривен ($270 тыс.), согласно информации источника, будет перечислен в пользу государства.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 млн гривен. Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог, и Павелко вышел на свободу.

По сообщению источника, исполняющим обязанности президента Украинской ассоциации футбола назначен вице-президент организации Олег Протасов.

Будучи футболистом, Олег Протасов дважды выигрывал чемпионаты СССР: в 1983 году с «Днепром» и в 1990-м с «Динамо». Также Протасов трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР в 1985, 1987 и 1990 годах.

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