Президента УАФ арестовали на 60 суток

Шевченковский районный суд Львова постановил заключить под стражу на 60 суток отстраненного от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Павелко пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере почти 9,9 млн гривен ($270 тыс.), согласно информации источника, будет перечислен в пользу государства.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 млн гривен. Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог, и Павелко вышел на свободу.

По сообщению источника, исполняющим обязанности президента Украинской ассоциации футбола назначен вице-президент организации Олег Протасов.