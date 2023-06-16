Ибрагимович может получить должность в «Милане»

Руководство «Милана» хочет видеть экс-форварда в качестве менеджера клуба, чтобы он стал связующим звеном между ними и командой. Сам Ибрагимович пока не торопится со своим решением о начале новой карьеры. «Россонери» подождут отклик шведа и только потом переключатся на другого кандидата.