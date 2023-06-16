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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович может получить должность в «Милане»

Бывший футболист Златан Ибрагимович может занять руководящую должность в итальянском клубе «Милан», сообщает Calciomercato.

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Источник: Reuters

Руководство «Милана» хочет видеть экс-форварда в качестве менеджера клуба, чтобы он стал связующим звеном между ними и командой. Сам Ибрагимович пока не торопится со своим решением о начале новой карьеры. «Россонери» подождут отклик шведа и только потом переключатся на другого кандидата.

41-летний Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020 году он вернулся в итальянский клуб. В начале июня команда объявила о том, что он покинет команду. После этого Златан объявил о завершении карьеры.

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