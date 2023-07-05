Внук Беккенбауэра завершил карьеру в 22 года
Причиной такого решения стали последствия перенесенного коронавирусного заболевания.
Причиной такого решения стали последствия перенесенного коронавирусного заболевания.
Центральный защитник Лука Беккенбауэр, внук чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра, объявил о завершении профессиональной карьеры из‑за последствий коронавируса.
22-летний футболист, выступавший в региональной лиге Германии за «Ваккер Бургхаузен», заразился COVID в ноябре 2022 года и до сих пор мучается от последствий заболевания. «Ваккер Бургхаузен» играет в одной из пяти региональных лиг. Это четвертый дивизион в футбольной системе Германии.
«Даже сейчас, девять месяцев спустя, я могу лишь немного заниматься спортом. Потребовалось бы довольно много времени, чтобы вернуться к моему прежнему уровню. Вот почему я хочу переориентироваться как можно раньше», — сказал игрок.
По словам Беккенбауэра, он продолжит выступления на любительском уровне в клубе «MTV Мюнхен».