Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Внук Беккенбауэра завершил карьеру в 22 года

Причиной такого решения стали последствия перенесенного коронавирусного заболевания.

Наверх

Центральный защитник Лука Беккенбауэр, внук чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра, объявил о завершении профессиональной карьеры из‑за последствий коронавируса.

22-летний футболист, выступавший в региональной лиге Германии за «Ваккер Бургхаузен», заразился COVID в ноябре 2022 года и до сих пор мучается от последствий заболевания. «Ваккер Бургхаузен» играет в одной из пяти региональных лиг. Это четвертый дивизион в футбольной системе Германии.

«Даже сейчас, девять месяцев спустя, я могу лишь немного заниматься спортом. Потребовалось бы довольно много времени, чтобы вернуться к моему прежнему уровню. Вот почему я хочу переориентироваться как можно раньше», — сказал игрок.

По словам Беккенбауэра, он продолжит выступления на любительском уровне в клубе «MTV Мюнхен».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Внук Беккенбауэра завершил карьеру в 22 года
Обладательницу Кубка мира по биатлону обвинили в мошенничестве
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь