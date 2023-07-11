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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый возрастной футболист продолжит выступать за «Оливейренсе»

Японский нападающий Кадзуеси Миура, который является самым возрастным профессиональным футболистом в мире, продолжит выступать за клуб второго португальского дивизиона «Оливейренсе».

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Источник: AFP 2023

На момент окончания срока действия контракта спортсмену будет 57 лет.

В сезоне-2022/23 Миура принял участие в трех матчах за «Оливейренсе», спортсмен провел на поле в общей сложности 26 минут. Он присоединился к команде на правах аренды из «Йокогамы» в январе 2023 года. Его команда заняла 10 место в Сегунда лиге.

Миура проведет свой 39-й сезон в качестве профессионального футболиста. В составе сборной Японии он выиграл Кубок Азии в 1992 году. Кадзуеси первый японский футболист, получивший премию «Футболист года в Азии» в 1993 году.

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