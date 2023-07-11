Самый возрастной футболист продолжит выступать за «Оливейренсе»

На момент окончания срока действия контракта спортсмену будет 57 лет.

В сезоне-2022/23 Миура принял участие в трех матчах за «Оливейренсе», спортсмен провел на поле в общей сложности 26 минут. Он присоединился к команде на правах аренды из «Йокогамы» в январе 2023 года. Его команда заняла 10 место в Сегунда лиге.